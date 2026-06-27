Susic festeggia il primo gol ai Mondiali. La Croazia vede la qualificazione
28/06/2026 | 00:09:30
La Croazia vede la qualificazione ai sedicesimi di finale della Coppa del Mondo. La formazione a scacchi è avanti 1-0 sul Ghana grazie a un gol dell’interista Peter Sucic che festeggia nel migliore dei modi la sua 20ª presenza con la Croazia. Per il centrocampista nerazzurro si tratta del primo gol in una Coppa del Mondo e della seconda rete complessiva con la maglia della Nazionale maggiore. Si tratta anche del primo gol interista a questi Mondiali.
Foto: Instagram Inter