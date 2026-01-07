Supercoppa di Spagna, manita del Barcellona all’Athletic Bilbao. Catalani in finale
07/01/2026 | 23:03:22
Semifinale di Supercoppa di Spagna, con assoluto protagonista il Barcellona. Manita della compagine di Flick all’Athletic Bilbao. Un 5-0 senza storia, con doppietta di Bardghji , le reti di Ferran Torres, Firmin Lopez e Raphinha. Barcellona che vola in finale e aspetta la vincente di Real Madrid-Atletico Madrid di domani.
Barcellona – Athletic Bilbao 5-0
22′ F.Torres, 30′ F.Lopez, 34′ Bardghji, 38′ Raphinha, 52′ Bardghji
