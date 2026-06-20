Super Olanda, manita alla Svezia (doppiette di Brobbey-Gakpo e gol di Summerville)
20/06/2026 | 20:59:29
Olanda devastante, finisce 5-1 con la Svezia. Succede molto nei primi 17′, doppietta di Brobbey che lancia l’Olanda. Gyokeres gioca bene nella prima frazione di gioco, ma non trova la rete. Nella ripresa gli Orange straripano, Gakpo cala il tris al 47′. Arriva il poker dell’Olanda al 49′ poi sempre Gakpo infila il poker. Contropiede perfetto di Elanga che di sinistro mette alle spalle di Verbruggen e gol della bandiera della Svezia. Nel finale ci pensa Summerville a siglare la manita.
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