Super doppio Vlahovic e perla di Chiesa: 3-1 Juve. Alla Lazio non basta Luis Alberto

La Juventus vola sulle ali di Dusan Vlahovic e Federico Chiesa: 3-1 alla Lazio.Partono forte i bianconeri. E dopo appena 10′ è Dusan Vlahovic a sbloccare la gara con una grande girata in area di rigore, sfruttando al meglio l’assist di Locatelli. Continuano a spingere i bianconeri, ma Provedel alza sopra la traversa il tentativo di Kostic. La prima grande occasione per i biancocelesti arriva al 24′ con il tiro di Daichi Kamada, ma Szczesny è attento e alza sopra la traversa. Cresce la Lazio, ma colpisce di nuovo la Juventus. E al 26′ è 2-0 bianconero con la rete di Federico Chiesa che con il mancino batte Provedel. La Lazio prova a prendere in mano la partita gestendo la palla, ma i bianconeri sono attenti in fase difensiva e difendono il doppio vantaggio. L’ultimo squillo del primo tempo è di Zaccani, ma il suo tiro è di facile lettura per Szczesny. Nella ripresa sfiora il gol del 3-0 Rabiot, ma Provedel è bravo a imporsi sul colpo di testa ravvicinato del centrocampista bianconero. Prova a rispondere la Lazio, ma il tiro di Immobile viene murato da Bremer. La Lazio ci prova, insiste, ma anche anche il tiro di Felipe Anderson viene respinto da Kostic. Al 64′ accorcia le distanze Luis Alberto che trafigge Szczesny con un tiro a giro, sfruttando al meglio l’errore in fase di costruzione bianconera. Ma la risposta bianconera arriva al 66′ con il solito Dusan Vlahovic che mette giù il cambio di fronte di McKennie, sterzata saltare Marusic e Romagnoli e palla in buca d’angolo per il 3-1 bianconero. All’89’ colossale occasione per Weah Jr, ma l’esterno americano non riesce a depositare in rete il pallone del 4-1 a pochi passi dalla linea di porta difesa da Provedel. La Lazio ci prova ancora, la Juve difende e prova a colpire in contropiede. Ma termina così all’Allianz Stadium, la Juventus vince 3-1 contro la Lazio.

Foto: Instagram Juventus