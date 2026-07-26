Summerville si presenta all’Al-Hilal: “La scelta è stata facile. Il livello mi ha sorpreso”

26/07/2026 | 15:35:40

Crysencio Summerville ha parlato per la prima volta da giocatore dell’Al-Hilal ai canali ufficiali del club.

Queste le sue parole: “Ho guardato le partite dell’Al Hilal durante il Mondiale per Club e ho visto il livello di questa squadra: erano capaci di giocare contro le migliori squadre del mondo. Mi ha davvero sorpreso. Ho sentito che è la miglior squadra della Saudi Pro League, quindi la scelta è stata facile”.