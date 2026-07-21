Summerville, dall’accordo Roma-West Ham all’inserimento Al Hilal con più del doppio di ingaggio

21/07/2026 | 17:15:35

Crysencio Summerville e i possibili ribaltoni di mercato. Stamattina abbiamo raccontato che il West Ham aveva accettato la proposta da 47 milioni della Roma lasciando la palla al calciatore che aveva raggiunto un accordo da 4-4,2 milioni di ingaggio a stagione. Era un’operazione in chiusura tra club (con tanto di semaforo verde del West Ham e volo prenotato) al netto dei ribaltoni che possono accadere fino a quando non c’è la completa quadratura. Infatti, l’Al Hilal ha aspettato gli accordi tra West Ham e Roma per entrare in scena con una proposta di ingaggio nettamente superiore rispetto a quanto proposto dai giallorossi. E il West Ham ha lasciato la palla al calciatore. Summerville sta prendendo tempo, chiaramente tentato, perché quanto gli offre il club arabo di ingaggio è oltre due volte superiore (andiamo in abbondante doppia cifra) rispetto alla proposta giallorossa. Un inserimento forte che sta evidentemente cambiando le carte in tavola.

Foto: Instagram Summerville