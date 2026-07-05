Süle torna in campo dopo il ritiro, giocherà con i dilettanti del Tiefenbach: “Vivrò il calcio diversamente”

05/07/2026 | 18:09:46

Niklas Süle annuncia il ritorno in campo dopo il ritiro e giocherà con i dilettanti del Tiefenbach, le parole del difensore a Sky Sport De: “Sono molto felice di poter finalmente vivere il calcio da una prospettiva completamente diversa: lì dove conta solo e unicamente lo sport in sé, e non il business o i soldi. Inoltre, al SV Tiefenbach giocano due dei miei migliori amici, uno dei quali è anche l’allenatore. Dopo 13 anni da professionista, poter scendere in campo con i miei amici e godermi appieno la gioia di questo sport meraviglioso è per me un regalo assoluto”.

Foto: Instagram Borussia Dortmund