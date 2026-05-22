Sudtirol salvo, Bari all’inferno: 0-0 e retrocessione in Serie C

22/05/2026 | 21:55:46

Finisce 0-0, un pareggio che vale la salvezza per il Sudtirol, il Bari retrocede in Serie C. Un legno a testa, un gol annullato e un altro pareggio tra Sudtirol e Bari che vale la salvezza per gli altoatesini. Il Sudtirol aveva trovato il vantaggio al 64′ con Pecorino. Dopo due minuti di attesa La Penna viene richiamato a rivedere l’azione al VAR e annulla la rete del 0-1. Finisce senza reti e con la retrocessione del Bari.

foto x lega b