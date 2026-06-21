Sucic: “Io e Baturina funzioniamo bene insieme. Le 200 presenze di Modric con la Croazia? È difficile raggiungere quel livello”

21/06/2026 | 19:17:07

Il centrocampista dell’Inter e della Nazionale croata Petar Sucic, ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro il Panama. Queste le sue parole:

“Inter? Abbiamo avuto una stagione di successo, ma preferirei non parlare dell’Inter in questo momento. Adattarmi non è mai stato un problema per me, e ho cambiato ambiente diverse volte. Si vuole sempre di più, si vuole migliorare e bisogna farsi trovare pronti quando arriva l’opportunità. L’intesa con Baturina? Giochiamo insieme da due anni e mezzo, sia in nazionale che alla Dinamo, e siamo stati compagni di stanza per tutto il tempo. Conosciamo le abitudini l’uno dell’altro, come ci comportiamo, come ci prepariamo, quindi in campo non ho nemmeno bisogno di guardarlo per sapere tutto, e per lui è lo stesso con me. Funzioniamo estremamente bene insieme e lo abbiamo dimostrato. La presenza numero 200 di Modric in Nazionale? È difficile raggiungere quel livello, ed è ancora più difficile rimanerci. Immaginate solo cosa ha fatto lui, mantenendo quel livello così a lungo e raggiungendo le 200 presenze”.

Foto: Instagram Inter