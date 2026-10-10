Sucic: “Il mio minutaggio lo vedremo tra qualche mese. La gente può dire quello che vuole”

10/10/2026 | 20:25:31

Le parole di Sucic a Dazn: “Sono felice, abbiamo giocato un’ottima partita: ho vinto l’MVP ma la cosa più importante è che abbiamo vinto e che loro non hanno avuto nessuna occasione. Dobbiamo essere felici, non voglio parlare tanto delle altre cose: è troppo presto per parlare ora di minutaggio, lo vedremo tra 2-3 mesi. Io pensavo solo ai minuti, non al lasciare il club: tutti possono parlare e dire quello che vogliono, ma io so cosa voglio fare e per me è importante giocare e aiutare la squadra“

foto X Inter