Sucic: “Cerco di capire dove posso migliorare, oggi gestisco meglio la pressione”

10/11/2026 | 20:05:20

Le parole di Sucic dal ritiro della Croazia: “Seguo ovviamente tantissimo la Dinamo in Croazia. Tifo per loro a ogni partita. Ho guardato anche le partite contro Sunderland e Varaždin. Peccato che la pausa sia arrivata proprio in un momento in cui erano in grande forma. In quale ruolo mi trovo meglio? È difficile rispondere. Osservo i dettagli, analizzo. Sono molto concentrato sul calcio e più tempo passo qui, meglio riesco a gestire tutto. Come mi piace sempre dire, cerco ogni giorno di migliorare in tutto. Analizzo le mie partite, studio i dettagli e cerco di capire dove posso fare meglio e dove posso essere più incisivo. Lavoro davvero tanto su me stesso e, anche quando non ci sono allenamenti o partite, dedico molto tempo all’analisi. Posso dire di essere sempre stato molto dedito al calcio: è una delle mie qualità, insieme alla capacità di lavorare duramente. Forse oggi riesco a gestire meglio ogni situazione, la pressione e l’importanza delle partite, oltre a tutto ciò che comportano un club come l’Inter e la Nazionale. Continuo a crescere e a migliorare giorno dopo giorno”.

foto x inter