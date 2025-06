Stroppa: “Promozione portata a casa con le unghie. Se resto in Serie A? Non lo so”

01/06/2025 | 22:51:39

Giovanni Stroppa ha commentato ai microfoni di Dazn la vittoria della Cremonese con lo Spezia che ha riportato i lombardi in Serie A: “Stavamo rischiando di compromettere una partita straordinaria. Questa è una stagione da ricordare per tutto quello che abbiamo fatto: con le unghie e con tanta voglia ci siamo portati a casa la promozione. L’esonero? Sono cose che succedono nel calcio. Per fortuna si sono accorti che le cose andavano bene prima e hanno rimesso a posto le cose. È stato un dispiacere quando mi hanno tolto la squadra. Quando sono stato allontanato, eravamo a cinque punti dalla Serie A diretta. Quando sono tornato, eravamo a meno dodici. È stata una grande cavalcata. Il mio futuro? Non lo so”.

FOTO: Instagram Cremonese