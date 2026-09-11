Stroppa: “Nel primo tempo siamo stati troppo frenetici. Spero che Juan Jesus possa darci esperienza”

12/09/2026 | 00:02:50

Il tecnico del Venezia, Giovanni Stroppa, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita persa contro la Fiorentina. Queste le sue parole:

“Nel primo tempo siamo stati troppo frenetici, prendiamo il 2-1 con una scivolata di un nostro difensore. Avevo chiesto equilibrio a fine primo tempo. Prendiamo il terzo gol mentre stavo cambiando Moreno che aveva i crampi, il 4-1 per un rimpallo. Poi c’è l’inerzia del 4-2, la palla del possibile 4-3. Abbiamo calciato solo tre volte nello specchio . Una sconfitta che brucia, fa male, bisogna pensare in positivo. L’emergenza dietro ci condiziona dall’inizio del campionato. Abbiamo perso Busio, che in mezzo si fa sentire. Sono contento della prestazione di Moreno. Mi auguro che Juan Jesus possa darci esperienza”.

Foto: Instagram Venezia