Stroppa: “La Cremonese ha deciso di prendere strade diverse, non è un problema”

14/06/2025 | 15:14:37

Il tecnico Giovanni Stroppa ha parlato della separazione con la Cremonese nel corso del suo intervento alla Milano Football Week: “In questo momento la società ha deciso di prendere strade diverse ma non ci sono problemi. Quello che ti muove è vedere se nella prossima avventura ci sono tutti i presupposti. L’aspetto fondamentale è stata la testa. Speravo che la finale persa potesse essere un punto di partenza. Poteva servire come spirito di rivalsa. La scintilla non è scattata all’inizio ma al mio ritorno in panchina è cominciato il vero percorso della squadra”.

FOTO: Instagram Cremonese