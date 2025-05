Stroppa: “Finale che sarà decisa dagli episodi. Non possiamo concedere nulla allo Spezia”

28/05/2025 | 15:37:01

Giovanni Stroppa, allenatore della Cremonese, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale di andata dei playoff per la promozione in Serie A.

Queste le sue parole: “Anche contro il Venezia un anno fa, abbiamo cercato di vincere in casa, è un peccato non aver segnato quando ne abbiamo avuto l’occasione. Pensiamo una gara alla volta, vedremo se e come riusciremo a fare risultato pieno, poi penseremo alla sfida di La Spezia”

.Contro la Juve Stabia non ha dato riferimenti in attacco. Domani cambierà qualcosa? “I movimenti delle punte sono gli stessi, cambiano le caratteristiche dei giocatori. In campo scendono i giocatori più pronti, a prescindere dal nome. In funzione degli avversari non cambia nulla, in funzione del nostro gioco qualcosa sì. Una volta che arriva la palla là davanti la dobbiamo tenere”.

Si torna ad affrontare lo Spezia a poche settimane dall’ultimo precedente…

“Faccio i complimenti a D’Angelo, ha fatto un lavoro straordinario. Sfidiamo una squadra forte, come lo siamo noi: vedremo che partita ne uscirà sia domani sera che domenica”.

Come pensa di gestire i giocatori in diffida? “Se prenderanno un’ammonizione non giocheranno al ritorno”.

Come sta la squadra? “Domani sera vedremo. Abbiamo cercato di recuperare energie fisiche e mentali, i ragazzi sono mentalizzati e lo vedete anche voi che qualità mentale hanno. La nostra capacità di fare le scelte giuste è correlata ad un gesto tecnico, più bravi saremo a tenere palla più riusciremo a portare la partita dalla nostra parte. Non possiamo concedere nulla allo Spezia, sono una squadra che ti castiga subito e che può mettere in difficoltà gli avversari in qualsiasi porzione di campo. Scordiamoci la sfida del girone di ritorno, sarà tutt’altra partita: servirà massima allerta in entrambe le fasi”.

Si affrontano due filosofie di calcio diverse… “Non so cosa succederà, noi dobbiamo essere bravi a fare una partita anche fisica, perché ne abbiamo la struttura. Lo Spezia può fare altrettanto: noi abbiamo giocatori di qualità, lo Spezia pure. Parliamo spesso di episodi, in situazioni del genere in cui la posta in palio è altissima sarà fondamentale concedere il meno possibile. Vedremo chi farà meno errori”.

Sulla preparazione alla gara: “Io spero che si faccia un ulteriore passo, ci vuole ancora più partecipazione perché può fare la differenza. Contro la Juve Stabia si è respirata un’aria diversa, da playoff: domani spero che la gente sia ancora più coinvolgente e condizionante, sappiamo cosa ci aspetterà al Picco al ritorno. Tutti quanti possiamo fare la differenza”.

Foto: sito Cremonese