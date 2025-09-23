Stroppa: “Contro il Venezia in Coppa Italia spazio a chi ha giocato meno”

23/09/2025 | 14:30:38

Giovanni Stroppa, allenatore del Venezia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di Coppa Italia contro il Verona.

Queste le sue parole: “La squadra arriva ben alla sfida di domani e vi anticipo che cambierò tutta la squadra perché c’è l’opportunità di far giocare chi ha trovato meno spazio. Darò quindi possibilità a chi voglio vedere e a chi è meno in condizione di trovare minuti. Il Verona ha qualità e forza fisica, contro Cremonese e Juventus meritava risultati diversi. Stimo Zanetti, che conoscete bene. La nostra è una squadra che deve lavorare sotto certi aspetti, deve trovare un po’ di cazzima e questa gara sarà una chance per alcuni giocatori”.

Foto: x Venezia