Stroppa: “Bisogna essere più bravi negli episodi. Non abbiamo niente da perdere”

Alla vigilia della finale di ritorno dei playoff il tecnico della Cremonese, Giovanni Stroppa ha parlato in conferenza stampa. Ecco le sue parole riportate dal sito del club grigiorosso:

“Ci sono 100 minuti a disposizione, dovremo essere attenti nelle due fasi e negli episodi. Ripeto quanto detto mercoledì: le palle inattive diventano fondamentali, così come eventuali palle perse con facilità. Bisogna essere più bravi negli episodi, poi servirà fare una partita di attenzione e applicazione sapendo che qualsiasi occasione possa accadere a favore o contro può determinare il risultato”. Poi prosegue: “Vado a prendere il percorso dei due allenatori con le rispettive squadre. Io sono qui da 7 mesi e ho preso la squadra da undicesima in classifica, poi ci siamo guadagnati questa occasione al termine di un percorso straordinario. Noi ci giochiamo una finale bellissima e non abbiamo niente da perdere, il Venezia invece viene da un percorso di circa due anni, ha 7-8 giocatori che hanno fatto la Serie A e i playoff dello scorso anno. Forse la pressione l’avranno loro, io sinceramente mi concentro sulla mia”. Su come sta la squadra: “È tutto bellissimo, ho già espresso questo sentimento. Stiamo vivendo una situazione bellissima e la dobbiamo proprio vivere in questo senso. Non è questione di leggerezza, al contrario: le partite col Catanzaro e quella di andata mostrano che siamo concentrati, determinati e cattivi al punto giusto, siamo ad un livello straordinario. Dobbiamo continuare con questo sentimento, sapendo che abbiamo la possibilità di fare il nostro mestiere in un ambiente bellissimo e spero possa ricapitare più volte a me e a tutti quanti. Anche giovedì ho percepito la partecipazione di tutta Cremona. Chiaramente un risultato può cambiarci la vita, benissimo: abbiamo sempre lavorato per questo. Ma dobbiamo star sereni”.

Foto: instagram Cremonese