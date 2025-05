Stroppa: “Abbiamo un secondo tempo da vincere. Lamentele della Juve Stabia? Siamo tra i professionisti, il teatro si fa altrove”

24/05/2025 | 16:23:17

Giovanni Stroppa è intervenuto in conferenza stampa per presentare la partita di domani contro la Juve Stabia, valida per le semifinali di ritorno dei play-off.

Queste le sue parole: “C’è un solo risultato e cercheremo di portarlo a casa. Non so cosa ci aspetta domani. Di sicuro quella che abbiamo visto a Castellammare è una squadra che è pronta come noi, che lotta su ogni pallone. Quindi bisogna portare le stesse armi in campo. Io ho nella testa il secondo tempo, dove la squadra ha incominciato a giocare come sa. Nel primo abbiamo concesso tante palle sporche e non siamo riusciti a fare il nostro gioco, che è quello che mi dispiace di più. C’è anche l’avversario, ma noi non siamo scesi in campo. Domani è un’altra partita. Stiano sereni che l’arbitro sarà all’altezza della situazione, però il teatro si va a fare da un’altra parte, qua, a certi livelli bisogna imparare a essere professionisti. Anche io spero che l’arbitro e il quarto uomo siano all’altezza per fare rispettare regolamento, perché strategicamente non è possibile che qualcuno dalla panchina sia sempre in campo a protestare”.

Sulla squadra: “Facciamo il punto domani mattina, quindi non voglio sbilanciarmi. C’è la possibilità di recuperare qualcuno, vediamo. Li ho convocati tutti. Pickel ha fatto un paio di allenamenti e la botta è riassorbita: è disponibile. Conta molto la volontà, tutti vogliono giocare quindi benissimo. C’è bisogno di testa, soprattutto”.

Sul momento: “Mi piace la testa che hanno i ragazzi, questa capacità di aver reagito e di non essere tornati a casa con un risultato più ampio a sfavore. Peccato perché poteva essere sicuramente diverso, e mi riferisco all’episodio del rigore.

Abbiamo sbagliato proprio a interpretare la partita. Abbiamo cercato di giocare come faceva la Juve Stabia, ma senza accorciare le distanze. Quindi eravamo lunghi, non abbiamo avuto la capacità di giocare a calcio. La differenza la fa sempre l’atteggiamento, non puoi sbagliarlo e peccare di cattiveria. Il primo tempo lo abbiamo regalato. Nel secondo c’è stata una voglia diversa. Quella potrebbe essere la base sulla quale ripartire domani sera”.

Foto: Instagram Cremonese