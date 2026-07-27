Stones: l’Inter, la Juve e i club della Premier. Gli aggiornamenti

27/07/2026 | 18:20:26

L’Inter pensa a Romero, ma non molla John Stones. Per il difensore centrale svincolato dopo la straordinaria esperienza con il Manchester City i nerazzurri – come svelato da Gianluigi Longari – hanno avuto anche in giornata contatti con gli agenti dopo i passi mossi a sorpresa due settimane fa. L’Inter intende mantenere la posizione di vantaggio accumulata negli ultimi giorni in modo da anticipare i club della Premier e la Juventus che hanno chiesto informazioni. L’idea nerazzurra resta sempre quella di fare un doppio difensore centrale.

Foto: Sito Manchester City