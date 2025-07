Stoccarda, l’ad Wehrle su Woltemade : “Resterà con noi. A meno che il Bayern…”

13/07/2025 | 18:34:15

Lo Stoccarda non intende cedere facilmente Nick Woltemade. L’attaccante classe 2001, protagonista con la Germania all’Europeo Under 21, è finito nel mirino del Bayern Monaco, ma la posizione del club svevo è chiara. Intervenuto durante l’evento per il 750° anniversario del comune di Möglingen, l’amministratore delegato Alexander Wehrle ha dichiarato: “Continuerà a giocare con noi anche nella prossima stagione”, come riportato dalla Stuttgarter Zeitung (uno dei principali giornali della Germania sudoccidentale). Tuttavia, Wehrle non chiude del tutto alla possibilità di una cessione, precisando che un’eventuale trattativa con il Bayern potrebbe avviarsi solo a fronte di un’offerta davvero importante: “A meno che il Bayern non presenti qualcosa di straordinario, siamo tutti abbastanza professionali da parlarne”, ha aggiunto.

Foto: Instagram Woltemade