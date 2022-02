Steven Zhang vuole continuare a godersi la sua Inter da vicino: resterà a Milano per almeno altre due settimane

Steven Zhang vuole continuare a seguire la sua Inter da vicino. Il ritorno in Cina può ancora attendere. Il numero uno nerazzurro dovrebbe rimanere infatti a Milano per altre due settimane, almeno fino al match di andata contro il Liverpool del 16 febbraio al Meazza. Questo per dare un’ulteriore carica alla squadra di Inzaghi in vista dei prossimi impegni importanti.

FOTO: Twitter Inter