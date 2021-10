Sterling: “Volevamo vincere Euro 2020. Non ci siamo accontentati di essere arrivati in finale”

Raheem Sterling è tornato a parlare della vittoria sfiorata ad Euro 2020 con la sua Inghilterra e lo ha fatto ai microfoni di Sky Sports UK. Ecco le sue parole: “Molta gente si congratula con noi per quel risultato, ma non c’è nulla da congratularsi. Non abbiamo vinto. Questa è la cosa bella della squadra: non siamo contenti di aver fatto bene e di aver dato spettacolo per il Paese, perchè volevamo davvero tornare a casa con quel trofeo e questa è la mentalità della squadra adesso. E’ stato bello andare in finale ma ripeto, volevamo vincere e vogliamo ancora fare la storia. Questo è il nostro obiettivo da quanto c’è Southgate“.

FOTO: Twitter Uefa Euro 2020