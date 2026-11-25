Sterling condannato per guida pericolosa: 12 mesi con la condizionale

25/11/2026 | 14:05:43

Raheem Sterling evita il carcere, ma dovrà comunque fare i conti con le conseguenze giudiziarie dell’incidente avvenuto lo scorso 28 maggio sulle autostrade inglesi. L’ex attaccante di Manchester City, Chelsea e Arsenal è stato condannato a 12 mesi di reclusione, con pena sospesa per 18 mesi, dopo aver ammesso le proprie responsabilità per guida pericolosa e possesso di protossido di azoto, conosciuto anche come gas esilarante. L’episodio risale alla mattina del 28 maggio 2026, quando Sterling si trovava alla guida della sua Lamborghini, un’auto dal valore di circa 270.000 sterline. Secondo quanto ricostruito, il calciatore era stato visto mentre procedeva in maniera irregolare sulle autostrade M25 e M3, zigzagando tra le corsie e inalando protossido di azoto attraverso un palloncino. La corsa si è conclusa con un incidente che ha danneggiato pesantemente la vettura. Fortunatamente non sono rimaste coinvolte altre auto e non si sono registrati feriti. Dopo l’accaduto, la polizia aveva trovato Sterling seduto sul lato passeggero del veicolo incidentato. All’interno dell’auto erano presenti sei bombole di protossido di azoto e un palloncino sgonfio utilizzato per inalare la sostanza, illegale nel Regno Unito per questo tipo di utilizzo dal 2023. Oltre alla condanna sospesa, il giudice ha disposto per l’inglese 100 ore di lavori socialmente utili e il divieto di guidare per due anni. La decisione è arrivata dopo che Sterling aveva ammesso le accuse di guida pericolosa, possesso di protossido di azoto e rifiuto di fornire un campione di sangue. Una vicenda che si aggiunge a un periodo complicato anche sul piano sportivo. A 31 anni, l’ex nazionale inglese è attualmente senza squadra, dopo l’ultima esperienza al Feyenoord. Un percorso molto distante dai successi ottenuti negli anni precedenti, soprattutto con il Manchester City, con cui ha conquistato quattro Premier League. Per Sterling, dunque, si apre una fase delicata, tra le conseguenze della vicenda giudiziaria e un futuro calcistico ancora tutto da definire.

foto: instagram Sterling