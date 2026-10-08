Stellone: “Casertana? Solo a Palermo ho vissuto questo entusiasmo. Possiamo dare fastidio ai primi posti”

08/10/2026 | 23:32:46

Roberto Stellone si è presentato da nuovo allenatore della Casertana: “Mi piace la Casertana, ma soprattutto la piazza. Solo a Palermo ho visto tutto questa attenzione dei media, dei giornalisti e dei tifosi: tutto questo entusiasmo è contagioso. A Pesaro ho lasciato un contratto importate per ambire a qualcosa di ancora più grande. Poteva essere una chiamata dalla B, ma anche da un club ambizioso di C. Ho potuto constatare che abbiamo una rosa che può dar fastidio ai primi posti della classifica. Ho trovato una squadra applicata: in ogni ruolo ci sono almeno due giocatori e scegliere la formazione sarà complicato. Certamente servirà tempo, ma non ho trovato ragazzi per nulla demotivati. La classifica dice che siamo tutte lì e anche noi vogliamo giocarcela. Torno nel Girone C in una regione a cui sono molto legato, soprattutto per il mio passato calcistico. Trovo un campionato equilibrato che però non conosco al 100%: negli ultimi anni sono stato nel B ma quello che mi interessa ora è solo la mia squadra. Da calciatore ho vinto quattro campionati, con Napoli, Genoa, Reggina e Lecce, ma mai eravamo i più forti: ci sono tanti fattori diversi. L’unione tra piazza, squadra e un pizzico di fortuna fanno la differenza”.

foto facebook casertana