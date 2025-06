Stanotte parte il Mondiale per Club: in campo l’Inter Miami di Messi per la gara inaugurale

14/06/2025 | 11:44:43

Questa notte, alle 2, ore italiane, all’Hard Rock Stadium di Miami prende il via la prima edizione del Mondiale per Club FIFA. Nella fase a gironi, le 32 squadre sono divise in 8 gruppi da 4 ciascuno: le prime due di ogni gruppo si qualificano alla fase ad eliminazione diretta. L’Italia – come sappiamo – sarà rappresentata da Inter e Juventus.

La gara inaugurale vedrà sfidarsi l’Inter Miami di Messi e l’Al Ahly. Il fuoriclasse, ex Barcellona, non è al top, ma per questa gara inaugurale scenderà in campo, come ha spiegato il tecnico Mascherano in conferenza stampa. Inter Miami che partecipa al Mondiale per invito, avendo organizzato la gara inaugurale e la sede della finale il 13 luglio.

Foto: Instagram Messi