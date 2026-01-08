Stanciu sbaglia un rigore e grazia il Milan al 98′. Leao risponde a Colombo: 1-1 con il Genoa

08/01/2026 | 22:51:07

Il Genoa ferma il Milan sull’1-1 e sfiora il colpo con Stanciu che sbaglia il rigore decisivo al 98′. Il Genoa ha chiuso in vantaggio a San Siro i primi 45′, gol dell’ex Colombo. Cross di Malinovski per Colombo che passa davanti a Gabbia e batte Maignan con il destro. Arriva poi la reazione rossonera che però non porta al gol del pareggio, il Grifone va all’intervallo in vantaggio. Nella ripresa è iniziato l’assedio del Milan, con i rossoneri che hanno piantato le tende nella metà campo del Grifone, non sempre con precisione ma con grande voglia di riprendere la partita. Il gol del pari arriva al 91′ con Leao sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Al 95′ viene assegnato un rigore al Genoa, ma Stanciu dal dischetto calcia alto. Finisce 1-1.

foto x milan