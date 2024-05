L’AS Roma ha comunicato l’esito degli esami di Leonardo Spinazzola. C’è lesione muscolare al flessore destro. L’esterno della Roma, è stato costretto al cambio al 21’ del primo tempo nella semifinale di giovedì contro il Bayer Leverkusen. Almeno due settimane di stop per Spinazzola, la stagione si può considerare finita. Del resto, difficilmente avrebbe convinto Spalletti a una convocazione per EURO2024.

Foto: Instagram Spinazzola