Spinazzola: “Non ci credo che siamo usciti in questo modo. Per me era l’ultima occasione”

31/03/2026 | 23:51:32

Spinazzola ha parlato alla Rai dopo la mancata qualificazione dell’Italia dai Mondiali: “Ancora non ci credo che siamo usciti in questo modo, dopo una partita in 10. Con i denti l’abbiamo portata ai rigori, potevamo fare 3/4 gol e veramente è un grande dispiacere per tutti. I bambini italiano vedranno un altro Mondiale senza Italia. Dispiace vedere i giovani piangere, spero che ne avranno tanti in futuro, per me sicuramente era l’ultima occasione di giocare un Mondiale”.

foto x euro