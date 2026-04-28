Spettacolo a Parigi: PSG avanti 3-2 sul Bayern con Kvara, Joao Neves e Dembelé (Kane e Olise per i tedeschi)

28/04/2026 | 21:52:53

Spettacolo a Parigi dopo un primo tempo che regala gran calcio e si chiude 3-2 per il PSG contro il Bayern Monaco. Bavaresi in vantaggio con il rigore di Kane, poi pareggia Kvara e Joao Neves sigla il gol della rimonta su angolo. Una grande iniziativa di Olise vale invece il 2-2, con il Bayern Monaco che nella seconda parte del primo tempo ha preso il dominio del campo. Al 46′ viene sanzionato un fallo di mano di Davies e viene assegnato il rigore al PSG. Dembelé dal dischetto non sbaglia.

foto x bayern