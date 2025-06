Spalletti: “Vado avanti con questo gruppo, è il progetto migliore che abbiamo valutato”

06/06/2025 | 22:50:17

Intervenuto ai microfoni di Rai Sport, il commissario tecnico della Nazionale italiana, Luciano Spalletti, ha così parlato dopo la sconfitta per 3-0 contro la Norvegia: “Si spiega andando a vedere lo scorrimento, il primo gol poteva essere evitabile e poi negli spazi larghi con un paio di individualità ci hanno messo in difficoltà. Poi è stato tutto più difficile. Dopo il 2-0 loro ripiegavano bene e la mancanza di giocatori che saltano l’uomo ha fatto la differenza. Io vado avanti con questo gruppo. C’è da migliorare, non possiamo dare vantaggi come questa sera. Questo progetto è il migliore che abbiamo valutato”.

Foto: Instagram Azzurri