Spalletti: “Speriamo di aver fatto pulizia dando nuove indicazioni. Non chiedetemi di lasciare”

22/10/2026 | 18:30:28

Luciano Spalletti commenta la partita contro il Rennes ai microfoni di Sky Sport: “Se la sera ti porti dietro ciò che accumuli non va bene. Noi speriamo di aver fatto un po’ di pulito dando delle indicazioni diverse. I ragazzi hanno detto delle cose e molte di queste mi sono piaciute. Spero di vedere una reazione diversa. Dobbiamo mettere le qualità e le caratteristiche dei giocatori nei giusti ruoli, nessuno è folle da mettere Zhegrova terzino destro. I fischi dei tifosi ce li siamo portati dentro lo spogliatoio e ci siamo autofischiati. Non siamo contenti, ma dobbiamo capire che persone diventiamo nelle difficoltà. La panchina scotta dopo una settimana, voi più ne fate saltare e più avete modo di saltare. Tutti voi attorno, ma per quanto mi riguarda nessun problema. Quelli contro sono molti più di quelli a favore ma è sempre stato così per me. Non chiedetemi di lasciare, io voglio sempre ricominciare. State attenti a questo se no trovate pane per i dentini”.

Foto: X Juventus