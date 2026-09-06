Spalletti: “Sono sul carro di Kolo Muani e ci resterò, vedremo dove ci porterà. Dobbiamo fare di più”

06/09/2026 | 23:26:52

Luciano Spalletti ha parlato a Dazn dopo Juventus-Milan: “Sono sul carro Kolo Muani e ci rimango. Vedremo alla fine dove ci avrà portato questo carro. Sono salito quando sono andato a sceglierlo come punta e ora ci rimango. Ci rimarrò fino a fine campionato, poi vedremo dove saremo arrivati. Non meritavamo di andare sotto, ma la squadra ha sempre mantenuto sempre la stessa faccia e la stessa identità meritando il pareggio. Sottoscrivo quando i giocatori dicono che bisogna fare ancora di più per raggiungere i traguardi più importanti”.

foto x juve