Spalletti: “Sono molto soddisfatto. Kolo Muani? Ci tiene tantissimo”

18/09/2026 | 00:03:57

Il tecnico della Juventus, Luciano Spalletti, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita vinta contro il NEC. Queste le sue parole:

“Sono soddisfattissimo perché i ragazzi sono entrati in campo con una grande lucidità di idee. Kolo Muani? Lui ha questa facilità di corsa, questa profondità nella corsa che avere spazi così mette in risalto le sue qualità. Però deve reggere di più il duello, quella che è la forza degli avversari come gli vanno addosso. In queste situazioni di contrasto deve metterci ancora più forza perché il ragazzo è sano. Ieri era ritiro facoltativo ed era l’unico calciatore che c’era, ha mangiato da solo, ha dormito da solo… Per me è una roba bella da vedere perché ci tiene tantissimo e ora lui soffre moltissimo di non poter dare il suo contributo”.

Foto: X Juve