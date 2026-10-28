Spalletti: “Se mi sento ancora la persona giusta per la Juve? Sì, sarebbe difficile per chiunque la situazione attuale”

28/10/2026 | 23:57:10

Il tecnico della Juventus, Luciano Spalletti, ha parlato in conferenza stampa al termine del match perso contro il Genoa. Queste le sue parole:

“Se mi sento ancora la persona giusta per la Juventus? Abbiamo cambiato poco perché i giocatori son questi. Si può fare una sostituzione differente perché si fa giocare un calciatore o due diversi. Dal punto di vista mio, sull’essere la persona giusta, sì. Secondo me sarebbe difficile per chiunque la situazione attuale. Però di possibilità ci sono. Penso di avere qualche vantaggio perché conosco la provenienza di questa cosa qui e conosco i miei calciatori. E’ una valutazione poi che può fare chiunque. Si accetta il pensiero di chiunque”.

Foto: X Juventus