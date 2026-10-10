Spalletti: “Pisacane e Giulini hanno meritato i punti, ma non la vittoria dello scorso anno. Cambiaso si è allenato bene”

10/10/2026 | 16:17:13

Luciano Spalletti presenta la sfida contro il Cagliari. Le parole in conferenza stampa.

Sulla sosta: “Ci sono dei pro e dei contro, ma è chiaro che la gestione viene fatta in un modo semplice. Si danno lunghi riposi per ripristinare le energie sprecate, valutando individualmente”.

Su Zhegrova: “Abbiamo personalizzato gli allenamenti in base alle fatiche sprecate in Nazionale. Siamo contenti di avere a disposizione i calciatori e della disposizione che hanno”.

Sul Cagliari: “Pisacane e Giulini si sono meritati i punti che hanno, ma non la vittoria dello scorso anno, quella non se la sono meritata. sarà una partita difficile, loro ti concedono campo e ti invitano a fare la partita, avendo calciatori che ribaltano l’azione e giocano bene nello stretto, annullando la riaggressione anche se fatta in modo veloce. Dobbiamo essere intensi”.

Su Cambiaso: “Cambiaso ha sviluppato gli allenamenti correttamente”.

Foto: X Juventus