Spalletti: “Partita seria contro una squadra fortissima. Se fosse durata altri cinque minuti secondo me non l’avremmo portata a casa”

05/11/2026 | 23:48:26

Il tecnico della Juventus, Luciano Spalletti, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto contro l’AZ Alkmaar. Queste le sue parole:

“Sono soddisfattissimo. I giocatori hanno giocato una partita seria contro una squadra fortissima. Stasera abbiamo fatto una grande partita, contro un grande avversario. Poi quando si abbassa il ritmo, loro fanno sempre quello, per tutta la partita. Ci siamo messi lì ad aspettare, abbiamo preso gol. Se fosse durata altri cinque minuti secondo me non l’avremmo portata a casa”.

Foto: X Juve