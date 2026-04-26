Spalletti: “Oggi ci stava più a cuore non perdere che vincere. Yildiz? Non l’ho mai visto in settimana”

26/04/2026 | 23:51:05

Spalletti ha parlato in conferenza stampa: “Yildiz? Non l’ho proprio visto in settimana. Lui è venuto ieri mattina a fare la partitina, cinque minuti più cinque minuti. Si è allenato pochissimo per il resto. Dopo i primi due scatti, gli mancava il fiato. Intanto siamo contenti di averlo visto dentro. Siamo stati molto attenti a questo particolare, perché contro il Milan è rischioso: quando tutto sembra innocuo, Leao fa finta di dormire, un occhio aperto e uno chiuso, poi ti riparte e fa male… È uno che ha degli strappi indifendibili. C’era da fare attenzione a questi dettagli. Leao è così: dovevamo sempre tenergli gli occhi addosso, oggi mi è sembrato comunque che ci stesse più a cuore non perdere che vincere”.

foto x juventus