Spalletti: “Non siamo ancora al livello di Inter e Napoli. Il mio contratto? Cambia poco”

12/01/2026 | 23:21:42

Il tecnico della Juventus Luciano Spalletti ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria sulla Cremonese: “Sono l’unico che non ha bisogno di un contratto, se non dovessi restare spero di ritrovare una squadra. E’ un discorso che ho già fatto con l’amministratore, mi interessa che i calciatori mi seguano. Del contratto ne avevamo parlato. Io cambio poco, ormai sono una persona anziana, modificare quello che è il mio atteggiamento o il mio pensiero penso sia una gara dura, però bisogna cercare di aggiornarsi e stare al passo con il tempo, con i giocatori forti che ho so che diventano loro lo stimolo importante. I rigori? Per il mio pensiero nessuno dei due è rigore, Locatelli appoggia il piede e dopo lo ritrae. Inter-Napoli? E’ stata una partita bellissima, sono due squadre forti che mi piacciono tanto, dobbiamo fare ancora qualche passo per arrivare a quel livello secondo me”.

foto x juventus