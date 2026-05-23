Spalletti: “Mi aspetto una reazione dalla squadra perché domani è il derby”

23/05/2026 | 17:35:47

Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del derby di Torino.

Le sue parole: “Mi aspetto una prestazione degna di quello che è successo questa settimana, degna di quello che vuole l’importanza della partita perché è un derby. Il derby di Torino. E di conseguenza mi aspetto questa reazione corretta che ci vuole per una partita così importante. “Il rammarico non è per le partite dove non siamo riusciti a vincere ma dove abbiamo giocato bene. Il rammarico è per non esser riusciti ad essere noi stessi e non aver fatto la mole di gioco che ci aveva contraddistinto in questo ultimo periodo. La spiegazione è sempre la stessa: io debbo guardare cosa propone la squadra. Io ho sempre trattato la squadra da uomini e non da semplici esecutori, perché toccare il cuore degli uomini ti fa toccare situazioni che non ti aspetti. Per me non conta trovare alibi e dare responsabilità agli altri. Poi devo fare delle analisi e dare delle conclusioni, ma la prima analisi devo farla su me stesso. Si gioca tutto sul carattere che si ha quando devi andarti a giocare delle situazione. Per me non diventa tutto sbagliato per una sola partita e ci sono analisi più profonde che mi permettono di programmare il futuro meno emotiva e non dipendente da un gol o da un semplice episodio”.

Foto: Instagram Juventus