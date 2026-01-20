Spalletti: “Mercato? Non ho chiesto niente, sono felice di quello che ho. Mourinho alza il livello”

20/01/2026 | 16:32:37

Il tecnico della Juventus Luciano Spalletti ha presentato in conferenza stampa la sfida contro il Benfica: “Quando si gioca contro un club come il Benfica non si affronta solo una squadra, ma si affronta anche un pezzo di storia del calcio. Si affronta un’identità. Poi le squadre portoghesi hanno questa caratteristica di risucchiarti nel loro ritmo e se non te l’aspetti, se non sei preparato rischi e finisci dentro e quando te ne accorgi è già tardi. Per cui noi abbiamo tutte le possibilità per prevenire quello che affronteremo domani sera e mi aspetto che i calciatori siano pronti. Siano nelle condizioni di potersi esprimere con le loro qualità. Con Mourinho nel primo periodo ci siamo detti qualcosa. Poi ci siamo stimati, apprezzati e visti con piacere. Quando c’è Mourinho si alza il livello del calcio. Sono orgoglioso di essere nell’altra panchina. Con Mourinho nella preparazione della partita ti aspetti qualcosa di differente. Poi è uno scontro diretto e mi aspetto un Benfica aggressivo e che verrà a fare la partita. Magari proverà la furbata del loro allenatore, poi saranno costretti a mettere l’identità della partita. Sono convinto che verrà fuori una bella partita. Richieste di mercato? Con la dirigenza ci vediamo ogni giorno. Stamattina è venuto pure Comolli al nostro allenamento. Sono domande che deve fare a loro, ma non mi aspetto proprio nulla. Il mio pensiero è sempre stato lo stesso e si va avanti con tranquilla coerenza e fiducioso di poter andare a lottare per i nostri obiettivi con i giocatori che ho trovato qua. Poi è chiaro che gli infortuni possono far pensare ad altro, ma io sono contento dei giocatori che ho a disposizione”.

foto x juventus