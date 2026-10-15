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Spalletti: “Meglio la partita col Cagliari che stasera. Kolo è un giocatore forte”

15/10/2026 | 23:46:31

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Il tecnico della Juventus, Luciano Spalletti, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto contro il Celta Vigo. Queste le sue parole:
“Meglio col Cagliari che stasera. Lenti nel fare tutto nel primo tempo, non abbiamo gestito la palla con sicurezza per lunghi tratti. La coppia Kolo Muani-Woltemade? Kolo doveva stare su quel mezzo spazio perché quella corsia era libera per Cambiaso, però poi non siamo riusciti a gestire con sicurezza la palla in dei momenti della partita. Da ultimo, Woltemade era un pochettino stanco, Kolo invece da quella posizione lì, rimanendo spesso 1 contro 1, poteva incidere, e poi Kolo è un giocatore forte, per cui ho tentato di fare così, cambiare queste posizioni, però poi sono sempre loro che fanno la differenza con le loro scelte”.
Foto: X Juventus