Spalletti: “La punta? Mi avete chiesto sempre di Vlahovic e alludete che Woltemade non mi piaccia. Ekhator domani gioca, ma è una promessa”

25/11/2026 | 15:29:51

Luciano Spalletti presenta la sfida della Juventus contro l’Omonia Nicosia, in programma giovedì alle 21:00 all’Allianz Stadium. Le parole in conferenza stampa.

Sui recuperati: “Abbiamo recuperato eccetto Nico Gonzalez e Kalulu. Arriviamo bene perché ora gli allenamenti iniziano a essere popolati ed è un abituarsi in positivo”.

Sul mercato: “Si parla sempre della punta. Mi avete domandato una marea di volte se Vlahovic si potesse tenere, anche quando è andato via. Io ho parlato di punta fisica per evidenziare una caratteristica, non un calciatore. Da quando Kolo Muani è arrivato ha contribuito alle vittorie, ma non può giocarle tutte. Può giocare esterno o punta. Non è alcun grido disperato. Siete voi che alludete al fatto che non mi piaccia Woltemade. Vedremo se Ekhator avrà la qualità per stare a questo livello, oggi è una promessa. Io ho sempre parlato bene di Kolo Muani e Woltemade. Aspettiamo di capire se Ekhator avrà le caratteristiche che cerchiamo”.

Sui cambi di domani: “L’Omonia ha 6 punti e ha vinto contro il Celta Vigo, è terza in campionato e il suo allenatore conosce bene il calcio e come ci si adatta a qualsiasi situazione del calcio moderno. Si sa mettere a 5 quando difende, gioca con il 4-2-3-1 quando attacca con gente pericolosa sulle fasce. Ha avuto difficoltà in un paio di partite, ma poi le ha sempre giocate bene creando difficoltà agli avversari. Sono tutti buoni i nostri calciatori, alcuni vanno fatti crescere, come Ekhator che domani giocherà. Non va tirato troppo il collo ai giocatori, per questo motivo Zhegrova ha giocato, in un perfetto equilibrio di forze”.

Foto: X Juventus