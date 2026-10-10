Spalletti: “La Juve è sempre condannata a vincere. Kolo Muani non deve essere statico come prima punta. Koop ha gli occhiali tridimensionali”

10/10/2026 | 16:30:32

Luciano Spalletti in conferenza stampa pre Cagliari.

Su Kolo Muani: “Lo vogliamo lasciare libero e lo stimoliamo ad avere comportamenti differenti da quello che è il ruolo della prima punta. Deve esplorare e non limitarsi a fare l’attaccante. Lui ha la facilità di corsa, sa comportarsi sull’esterno e prima punta in zona centrale, è bravo di testa, in acrobazia e nel girarsi su sé stesso. Lo apprezziamo e gli indichiamo qualcosa di nuovo, non rimanendo statico”.

Su Romano: “Credo sia stato apprezzato vedendo la convocazione in Nazionale, ma non voglio fare complimenti a chi non è della mia squadra”.

Su Douglas Luiz: “Regista eccezionale come modo di giocare e come essere”.

Sullo Scudetto: “La Juventus sarà sempre condannata a vincere. Ci citano dentro lo Scudetto e altri da altre parti, ma siamo noi ad avere ambizioni forti e sappiamo dove stiamo vivendo questo momento di vita, non ce lo facciamo ricordare da nessuno”.

Su Nico Gonzalez: “Intenso in tutto ciò che fa. Ha lo sguardo deciso e speciale, perché ti indica subito la strada che vuole percorrere quando lo hai davanti. Ha il sopracciglio tagliato”.

Su Koopmeiners: “Sa fare più cose, ha la visione di gioco e del lancio improvviso. Ha gli occhiali tridimensionali che lo portano a vedere i compagni”.

Foto: X Juventus