Spalletti: “Kolo Muani e Woltemade insieme? Si, magari anche stasera ci sarà l’occasione”

15/10/2026 | 20:53:15

Il tecnico della Juventus, Luciano Spalletti, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal match contro il Celta Vigo. Queste le sue parole:

“Se ho pensato di far giocare Kolo Muani e Woltemade insieme? Si, magari anche stasera ci sarà l’occasione. Ho lasciato fuori Kolo Muani e Nico Gonzalez che sono due che possono ribaltare la partita, hanno la forza fisica che strappa la palla del risultato. Nico è uno di quelli che questo veleno ce l’ha addosso. Ci sarà la possibilità di accontentarvi ma poi viene a mancare uno come Alajbegovic che quando riesce a mostrare le sue qualità la squadra gioca un buon calcio. Bisogna trovare qualche possibilità in più, ma non vedo così male la mia squadra in questo momento”.

Foto: X Juve