Spalletti: “Juventus e Milan sono squadre offensive. Ho bisogno di giocatori che si facciano trovare pronti”
06/09/2026 | 20:40:27
Luciano Spalletti ha parlato a DAZN prima di Juventus-Milan: “Sarà una partita con molta energia. Tutte e due le squadre hanno giocatori che possono creare la giocata, sono squadre offensive, mi aspetto una partita vivace. Le intenzioni degli avversari di voler vincere la partita devono essere un acceleratore per le nostre potenzialità, vogliamo fare altrettanto. Serve che tutti si facciano trovare pronti. Avremo bisogno di altri 5 giocatori dalla panchina che potranno essere determinanti per il risultato finale”.
foto x juve