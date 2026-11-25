Spalletti: “Il recupero di Yildiz procede benissimo. Ekhator rende una palla sporca giocabile. Cambiaso è profondamente intelligente”

25/11/2026 | 15:36:54

Luciano Spalletti presenta la sfida della Juventus contro l’Omonia Nicosia, in programma giovedì alle 21:00 all’Allianz Stadium. Le parole in conferenza stampa.

Su Ekhator: “Lo vedo come uno striker d’area di rigore, come una prima punta fisica ma che attacca bene la profondità. Rende una palla sporca giocabile. Baldini ne parla benissimo di lui, è uno dei miei grandi amici nel calcio e sono d’accordo. Oggi è una promessa e ogni campione, prima di diventarlo, lo è stato”.

Su Cambiaso: “Gioca. Lui è intelligente, sensibile, profondamente serio. Lo guardo, lo giudico e dipende dal suo comportamento dove verrà collocato”.

Su Yildiz: “Il recupero procede benissimo. Stamattina mi ha chiamato per farmi vedere l’allenamento sulla precisione e non vedo l’ora di vederlo in campo, sempre però rispettando i tempi

Foto: X Juventus