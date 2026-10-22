Spalletti: “Il gol annullato? Non l’ho capito, andrò a informarmi”

22/10/2026 | 22:02:28

Le parole di Luciano Spalletti in conferenza stampa: “Il gol annullato? Non l’ho capito e mi andrò ad informare. Quando l’ho visto nello spogliatoio mi sono sorpreso e ci sono rimasto male. Il giocatore del Rennes poteva buttare via quella palla e Lucumì non l’ha disturbato. Mi devo informare su questa cosa e questa regola qui pensavo di saperla ma vista stasera mi vengono molti dubbi. L’arbitro, però, è stato molto bravo ma un pochino meno bravo su questo episodio. Woltemade e Kolo Muani insieme? L’avevamo già fatto. Oggi hanno fatto bene però penso di potermi aspettare di più da tutti e due perché le loro qualità sono superiori alla prestazione che hanno fatto questa sera. Oggi hanno fatto una buona partita ma possono fare di più”.

foto x juve