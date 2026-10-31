Spalletti: “Ho voglia di vincere le partite. Se qualcuno pensa che io arretri, gli conviene aspettarsi qualcosa di diverso”

31/10/2026 | 18:02:02

Luciano Spalletti non ha intenzione di fare passi indietro. Alla vigilia di Juventus-Napoli, l’allenatore bianconero ha ribadito la propria mentalità e la voglia di tornare a vincere, lanciando un messaggio chiaro: “Ho voglia di vincere le partite. Se qualcuno pensa che io arretri, gli conviene aspettarsi qualcosa di diverso”. Il tecnico ha spiegato di voler cambiare ciò che non sta funzionando, senza ripetere sempre gli stessi errori: “Io devo sempre fare qualcosa di diverso se le cose non vanno bene. Se facciamo sempre le stesse cose realizziamo sempre quello che abbiamo sempre realizzato”. Una presa di posizione che racconta la volontà di intervenire sul momento della Juventus, cercando nuove soluzioni e una risposta concreta sul campo. Spalletti ha poi indicato la strada per uscire dalle difficoltà, puntando soprattutto sulla mentalità: “Dobbiamo conquistare il rispetto che molti ci hanno tolto e nasce da una convinzione mentale, senza andarlo a chiedere a nessuno. Voglio che succeda questo”. Il tecnico vuole una squadra capace di ritrovare personalità e determinazione, consapevole del peso della maglia che indossa. Infine, un messaggio che sintetizza il suo approccio davanti alle difficoltà: “È sempre meglio far vedere la luce davanti a qualsiasi problema tu abbia”. La sfida contro il Napoli diventa così un’occasione importante per dare una risposta e dimostrare che la Juventus non ha intenzione di arrendersi.

foto: x Juventus