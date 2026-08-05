Spalletti: “Ho visto una Juventus attiva, siamo stati squadra per tutta la partita”

05/08/2026 | 15:59:12

Il tecnico della Juventus Luciano Spalletti ha parlato a Sky dopo la vittoria sul Chelsea: “Mi è piaciuto il fatto che siamo sempre rimasti squadra durante tutta la partita, sia quando abbiamo sofferto al limite dell’area sia quando siamo ripartiti. Abbiamo creato delle ottime occasioni e avremmo potuto fare anche qualcosa in più. L’atteggiamento è stato sempre improntato alla compattezza e alla capacità di trasferire in campo, tutti insieme, quello che c’era da fare in ogni momento della partita. Ho visto una squadra molto attiva e sempre vicina al pallone. Il Chelsea sa fare tutto: sa costruire dal basso, sa finalizzare e sa dare grandi impulsi alla partita dal punto di vista del ritmo e della velocità. È una squadra di livello assoluto e, proprio per questo, per noi era importante non piegare la schiena di fronte a queste situazioni”.

foto x juve