Spalletti e quei chiarimenti su Dibu Martinez

26/07/2026 | 14:15:31

Dibu Martinez è una telenovela infinita. L’Aston Villa ha comunicato che non intende cederlo, Emery si è accodato, la settimana scorsa c’è stato anche chi lo ha tolto definitivamente dalla lista. Insomma, sembra una gran salita. Eppure Luciano Spalletti continua a parlarne forse perché ci spera ancora, di sicuro perché è un portiere che – a prescindere – gli piace molto. Esattamente come avrebbe fatto di tutto per prendere Alisson, la sua prima scelta. Fatto sta che, dopo l’amichevole di Liegi, Spalletti ha detto testualmente che “stiamo cercando un portiere, Martinez probabilmente può cambiare squadra ma noi dobbiamo fare un mercato oculato. E non abbiamo tante potenzialità di spendere molti soldi”. Tutto e il contrario di tutto, ma già il fatto che ne abbia parlato è una risposta a chi aveva archiviato la pratica Dibu. Nel frattempo Vicario e Suzuki, come più volte raccontato, restano nomi da seguire.

Foto: X Ballon d’Or